قبرص تعتبر زيارة أردوغان إلى الجزء المحتل إستفزاز غير مسبوق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت قبرص، السبت، أن زيارة الرئيس التركي إلى جزيرة قبرص التي تحتلها تركيا، استفزاز غير مسبوق، وانتهاك كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.



وقالت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، إن تواجد أردوغان في جزيرة شمال قبرص بدعوى الاحتفال بالذكرى الـ 37 للإعلان غير الشرعي والأحادي الجانب للاستقلال من جانب القبارصة الأتراك، وكذا زيارته لمدينة فاماجوستا المطوقة بالأسوار، يمثلان استفزازا غير مسبوق، وانتهاكا كاملا لقراري مجلس الأمن الدولي برقمي550 و 789.

وأشارت إلى أن هذه التحركات تقوض جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لعقد مؤتمر خماسي غير رسمي، ولا توفر مناخا إيجابيا لاستئناف المحادثات الرامية لحل المشكلة القبرصية.

كما أشارت الرئاسة القبرصية أيضا إلى أن هذه الأعمال تثير مشاعر الشعب القبرصي ككل ومشاعر سكان فاماجوستا على وجه الخصوص.

وقال البيان إن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، شجب أفعال تركيا ونظام الاحتلال غير الشرعي في رسائله إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر مناقشة الموضوع في المجلس الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث يتوقع أن تتخذ الكتلة قرارات بشأن مستقبل علاقاتها مع تركيا.

ووصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى جزيرة شمال قبرص، أمس الجمعة، قبل زيارة أردوغان، للتحضير لزيارة رئيسه، وفق تصريحاته.

وعقد جاويش أوغلو اجتماعا مع زعيم القبارصة الأتراك الجديد إرسين تتار ، المدعوم من تركيا، اليوم السبت.

وتمارس جمهورية قبرص المعترف بها دولياً والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2004 سيادتها على ثلثي الجزيرة، جنوب المنطقة العازلة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة.

وباءت بالفشل آخر مفاوضات رسمية عقدت بين الطرفين القبرصيين اليوناني والتركي العام 2017.

وتعكس المظاهرة التي جرت الثلاثاء مشاعر الغضب التي أثارها التدخّل العلني لأنقرة في انتخاباتهم دعماً لأرسين تتار الذي فاز برئاسة شمال قبرص.

وبلغ التدخل ذروته قبيل أيام من الدورة الأولى للانتخابات حين أعلن تتار، من أنقرة وقد جلس إلى جانبه أردوغان، عزمه على إعادة فتح منتجع فاروشا الساحلي الذي احتلّه الجيش التركي إثر تقسيم الجزيرة وأغلقه حينها.

وأثار قرار إعادة فتح المنتجع المهجور منذ عقود غضباً عارماً في أوساط القبارصة الذين رأوا فيه تدخّلاً مباشراً في انتخاباتهم لتعزيز فرص تتار بالفوز في الانتخابات.

وخلال زيارته المقرّرة غدا الأحد المقبل، يعتزم أردوغان التوجّه إلى فاروشا.