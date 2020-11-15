شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مفتي السعودية: الإخوان جماعة ضالة لا تمت للإسلام بصلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن ”جماعة الإخوان لا تمت للإسلام بصلة“.



وأضاف في تغريدة مصورة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تويتر اليوم الأحد، أن الجماعة ”ضالة، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأمر“.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مفتي السعودية: الإخوان جماعة ضالة لا تمت للإسلام بصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.