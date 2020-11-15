الحرس الثوري يعبث على حدود العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما انشغل العالم بالانتخابات الأمريكية بدأ الحرس الثوري الإيراني العبث في المناطق الحدودية مع العراق، وواصل قصف مناطق في كردستان العراقية، متجاوزا حدود أرضه، ومصدرا الحرج والاستفزاز إلى الجار العراق وحكومته التي تسعى إلى كبح جماح العمليات الإرهابية التي تتسبب فيها الميليشيات الموالية لطهران.

جاء التحرك الإيراني بعد مقتل ثلاثة من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع مسلحين مجهولين في محافظة أذربيجان الغربية، حيث أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني قصفها مناطق حدودية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في (قاعدة حمزة سيد الشهداء) التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان أمس الأول، أنها استهدفت بنيران المدفعية مواقع من سمتها (الجماعات الإرهابية) عبر الحدود الشمالية الغربية لإيران. وبحسب البيان، تسبب القصف في خسائر فادحة لهذه الجماعات.. وفقا لقناة (العربية).

ويأتي القصف بعد اشتباكات اندلعت الجمعة، بين عناصر حرس الحدود الإيراني من كتيبة (تكور) الحدودية في محافظة أذربيجان الغربية ومسلحين مجهولين من المرجح أنهم ينتمون لأحد التنظيمات الكردية الإيرانية المسلحة.

وأسفر الاشتباك عن مقتل ثلاثة من القوات الإيرانية وهم الملازم ثان مسلم جهان آرا، والملازم ثان مالك طاهر، والمجند كامران كرامات، بينما جرح اثنان آخران.

وزعم الحرس الثوري الإيراني في البيان الذي أصدره أمس الأول، أنه بسبب تبادل إطلاق النار على نطاق واسع بين القوات المحلية، لحقت بالعناصر المسلحة المضادة للثورة خسائر فادحة، حسب تعبيره.

ويرجح أن تكون المجموعة المسلحة، التي اشتبكت مع حرس الحدود الإيراني، منتمية لحزب حياة كردستان الحرة (بيجاك) الذي يوصف بالفرع الإيراني لـ(حزب العمال الكردستاني) التركي (ب. ك. ك).

وتشهد المناطق الكردية الحدودية في أذربيجان الغربية وكردستان إيران بين الحين والآخر اشتباكات بين قوات الحرس الثوري الإيراني والتنظيمات الكردية التي تؤكد أنها تقاتل من أجل حقوق الأكراد في إيران.

الأكراد في إيران