خدمات طبية وغذائية لمركز الملك سلمان للإغاثة في 3 دول

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ووزع المركز 3.000 ربطة خبز استفاد منها 15.000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة في شمال لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.وفيما واصلت العيادات الطبية تقديم خدماتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، عقد المركز برئاسة مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، اجتماعا -عبر الاتصال المرئي-، مع ممثل منظمة أطباء بلا حدود في الشرق الأوسط أنطونيو بيلر، ونظم دورة تدريبية لمشرفي متطوعات الصحة المجتمعية في مديريات محافظة عدن، ضمن مشروع دعم مكافحة الملاريا والوقاية منه في اليمن.
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