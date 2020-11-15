شكرا لقرائتكم خبر خدمات طبية وغذائية لمركز الملك سلمان للإغاثة في 3 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتدت جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس إلى ثلاث دول، هي اليمن والأردن ولبنان، حيث جرى تقديم مساعدات طبية وغذائية وجهود لتأهيل وتدريب العائلات ذات الدخل المنخفض.

ووزع المركز 3.000 ربطة خبز استفاد منها 15.000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة في شمال لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.

وفيما واصلت العيادات الطبية تقديم خدماتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، عقد المركز برئاسة مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، اجتماعا -عبر الاتصال المرئي-، مع ممثل منظمة أطباء بلا حدود في الشرق الأوسط أنطونيو بيلر، ونظم دورة تدريبية لمشرفي متطوعات الصحة المجتمعية في مديريات محافظة عدن، ضمن مشروع دعم مكافحة الملاريا والوقاية منه في اليمن.