أناستاسيادس يستنكر زيارة إردوغان لشمال قبرص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى شمال قبرص ووصفها بأنها «استفزاز غير مسبوق». وزار إردوغان شمال قبرص، الخاضع لسيطرة تركيا، وزار موقعا رمزيا أعيد افتتاحه أخيرا في شرق الجزيرة القبرصية المقسمة. وتأتي زيارة إردوغان بعد قرابة شهر من انتخاب رئيس الوزراء المحافظ إرسين تتار، المدعوم من تركيا رئيسا جديدا. ويؤيد تتار حل الدولتين للجزيرة المقسمة. وتأتي زيارة إردوغان بعد قرابة شهر من انتخاب رئيس الوزراء المحافظ إرسين تتار، المدعوم من تركيا رئيسا جديدا. ويؤيد تتار حل الدولتين للجزيرة المقسمة.

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