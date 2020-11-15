شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يقتلون صيدليا رفض دفع الإتاوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دانت منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري» العمل الإرهابي الذي قامت به الجماعة الحوثية بصنعاء باغتيال الدكتور بشير عسكر منصور، حيث ‏أطلق عليه الحوثيون النار من الخلف وهو يهم بدخول بيته فقتل قبالة منزله أمام أسرته وأطفاله.

وقالت المنظمة إن الحوثيين استهدفوا جميع القطاعات المدنية بالاختطاف والتنكيل والسجن والتعذيب حتى الموت، لكنها في الفترة الأخيرة لجأت للاغتيالات والتطهير العرقي الممنهج، مشيرة إلى أن السبب في حادثة الاغتيال هو رفض الدكتور أداء إتاوات طالبته بها الجماعة الحوثية، كونه دفع لهم 3 مرات في شهرين، حيث أرغمته ميليشيات الحوثي على دفع ما يسمى بالمجهود الحربي والزكاة واحتفالية المولد النبوي ودفعها مجبرا.

وحين رفض دفع إتاوات جديدة من صيدليته تمت مراقبته حتى عاد إلى بيته، وأطلقوا النار عليه من الخلف ليقتل أمام زوجته وأطفاله، وطالبت منظمة إرادة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والناشطين والرأي العام،بالتحرك والضغط الحقوقي والإعلامي والسياسي ‏لإيقاف شلالات الدماء وإيقاف جرائم التطهير العرقي.

من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية أن تصاعد الأنشطة الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية بتخطيط وإيعاز إيراني في البحر الأحمر وباب المندب، يؤكد عدم اكتراثها بجهود إحلال السلام في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة على تويتر، إن تسيير الزوارق المفخخة ونشر الألغام البحرية بشكل عشوائي، يوضح مضي الحوثيين في تنفيذ الأجندة الإيرانية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

وأشار إلى أن تصاعد وتيرة هذه الأعمال التخريبية مؤخرا مع وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني، حسن ايرلو، للعاصمة صنعاء، لا تمثل تهديدا لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار بل لأمن وسلامة السفن التجارية وإمدادات النفط العالمي، وتشكل خطرا إرهابيا غير مسبوق على خطوط الملاحة الدولية.

وطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في صيانة الأمن والسلم الدولي، وحفظ مصالح العالم، مشددا على ضرورة التصدي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها النظام في إيران وأدواته من الميليشيات الطائفية في المنطقة وعلى رأسها ميليشيات الحوثي.

ودشنت ميليشيات الحوثي عددا من الزوارق البحرية في الحديدة، وقال المركز الإعلامي الأمني للانقلابيين إن كبار المسؤولين الحوثيين حضروا حفل تدشين إعادة عدد من الزوارق البحرية في ميناء الحديدة وسواحلها التي تخضع لسيطرتهم.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية، أعلن العثور على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي البحر الأحمر، لتهديد الملاحة»، وأشار في بيان صحفي إلى «إزالة 157 لغما بحريا زرعها الحوثيون بشكل عشوائي منذ انطلاق عمليات التحالف باليمن».

على صعيد مختلف، أعاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأهيل شارع شاهيناز بالعاصمة اليمنية الموقتة عدن.

مشروع شاهيناز عدن: