مقتل إرهابي حاول زرع عبوة ناسفة بالعراق

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وذكرت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان أن القوات الأمنية نصبت كمينا محكما لإرهابيين اثنين كانا يقومان بزرع العبوات الناسفة؛ حيث تم التصدي لهما وقتل أحدهم وهو الملقب بـ(أبو عثمان) وأصيب الآخر، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بنية تنظيم (داعش) استهداف القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - تكريت شمال العراق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل إرهابي وأصيب آخر أثناء قيامهما بزرع عبوة ناسفة على الطريق الدولي بين محافظة كركوك وقضاء تكريت التابع لمحافظة صلاح الدين شمال العراق.وذكرت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان أن القوات الأمنية نصبت كمينا محكما لإرهابيين اثنين كانا يقومان بزرع العبوات الناسفة؛ حيث تم التصدي لهما وقتل أحدهم وهو الملقب بـ(أبو عثمان) وأصيب الآخر، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بنية تنظيم (داعش) استهداف القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - تكريت شمال العراق.

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