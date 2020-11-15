شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيرو المؤقت يستقيل بعد احتجاجات دامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت رويترز، الأحد، إن رئيس بيرو المؤقت، مانويل ميرينو، أعلن استقالته بعد احتجاجات دامية.

واضطلع ميرينو بمهام الرئاسة، الثلاثاء الماضي، بعدما صوت الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة لصالح إقالة سلفه مارتن فيزكارا، بسبب مزاعم رشى. ونفى فيزكارا تلك المزاعم.