شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري ينتهي من البروتوكول العلاجي لـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، أن الرئيس عبدالمجيد تبون انتهى من البروتوكول العلاجي لمرض فيروس كورونا المستجد، وسيخضع لفحوصات لمتابعة حالته.

وقالت الرئاسة في بيان: «تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أنّ السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول».

وكان تبون (75 عاماً) نُقل جواً إلى مستشفى بألمانيا قبل 19 يوماً بعدما أصيب بفيروس كورونا.

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