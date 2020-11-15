شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تجيز رخصة Freelance لغير المواطنين ضمن 48 نشاطاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تجيز للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين بدولة الإمارات طلب الحصول على رخصة المهن الحرة (Freelance) لحوالي 48 نشاطاً اقتصادياً مما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به.

وبحسب تغريدة على حسابه في تويتر، قال المكتب الإعلامي إن القرار يسهم في تنشيط قطاع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار في أبوظبي ويخلق فرص عمل حرة وفق تخصصات فنية تحقق القيمة المضافة لقطاع الأعمال، مع الاستفادة من الخبرات المتاحة وتحسين دخل شرائح مختلفة من المجتمع.

وتتيح الرخصة حصول صاحبها وأسرته على الإقامة في أبوظبي، ولا تتطلب أية مساحات مكتبية.



وفي بيان، قالت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إنها أجازت للمواطنين والمقيمين، وغير المقيمين في دولة الإمارات، طلب الحصول على رخصة المهن الحرة، لـ 48 نشاطاً اقتصادياً، ما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم، من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به بحيث تخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية.

وكانت الدائرة أصدرت أخيراً قراراً بإصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة لمواطني دولة الإمارات فقط، ما أصبح يجيز لغير المواطنين الحق في الحصول على هذا النوع من الترخيص، وفق شروط وأحكام حددتها الدائرة.

وقال راشد البلوشي، وكيل الدائرة، يسهم القرارفي تفعيل دور المواطنين وغير المواطنين، لتنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، ما يحفز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، وخلق فرص عمل حرة، وفق تخصصات معينة تحقق القيمة المضافة لقطاع الأعمال.

وأوضح أن القرار، ستكون له نتائج إيجابية على قطاع الخدمات في إمارة أبوظبي، كون الأنشطة المحددة لهذا الترخيص خدمية، وترتبط بتخصصات فنية محددة تتوافر عند شريحة واسعة من المقيمين في الدولة، وخاصة أصحاب الخبرة والتخصصات المهنية التي يحتاج إليها سوق العمل في أبوظبي.

وأشار إلى أنه يترتب على رخصة ممارسة أنشطة المهن الحرة آثار اقتصادية إيجابية عدّة، منها الاستفادة من الخبرات المختلفة المتاحة التي تكون عاطلة عن العمل أحياناً أو خارج أوقات العمل بالنسبة للخبرات الفنية العاملة، وعدم الاضطرار إلى تعيين الاختصاصات التي يحتاج إلى خدماتها أحياناً، وإمكانية تقديم الخدمة عن بُعد وفي أوقات مختلفة على مدار الساعة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، وتحسين دخل شرائح مختلفة من المجتمع، مثل المتقاعدين وربات البيوت والطلبة، وغيرهم من المواطنين وغير المواطنين.

وأشارت اللائحة إلى أنه في حال كان طالب الترخيص مقيماً في الدولة يعمل لدى جهة

حكومية، فيشترط الحصول على موافقة جهة العمل، والاشتراطات العامة. أما في حال إن كان يعمل في القطاع الخاص، بعقد عمل دائم، فتحدد حالتان: الأولى إذا كان نشاط جهة العمل مماثلاً لنشاط الرخصة المراد إصدارها أو متداخلاً، فيتطلب ذلك موافقة صاحب العمل، والاشتراطات العامة. والثانية إذا كان نشاط جهة العمل مختلفاً عن نشاط الرخصة، فهنا لا يتطلب الأمر موافقة صاحب العمل، وينطبق كذلك في حال كان طالب الترخيص يعمل في القطاع الخاص بعقد عمل جزئي. وتطبق أحكام العقد المبرم بين الطرفين بأوقات العمل والإجازات والالتزامات، والاشتراطات العامة للرخصة.

ووفقاً للقرار السابق الصادر عن الدائرة بإصدار رخصة المهن الحرة، فقد حددت 48 نشاطاً اقتصادياً مسموحاً بممارسته، منها تصميم الأزياء والملابس، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية، واستوديوهات التصوير، وتصوير الحفلات والمناسبات، وتصوير الفيديو الشخصي، وتنظيم الحفلات والمناسبات، وتغليف الهدايا، وتصميم المجوهرات والحلي الثمينة، وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، وخدمات التصميم وإدارة المشاريع، وترجمة المطبوعات والخط والرسم، والاستشارات الإحصائية، والإرشاد الزراعي، وإدارة العمليات التسويقية.

كما شملت الرخصة الحرة أنشطة الاستشارات في معدات وأجهزة الحاسب الآلي والعقارات ومكاتب الاستشارات القانونية والعلاقات العامة والجودة والمعايير والتقييس ومقاومة الآفات وتطوير المشاريع والمشتريات والتراث والتجهيزات الفنية والتقنية والأبنية الخضراء وتقنية المعلومات ودراسات الجدوى الاقتصادية والموارد البشرية والسياحة والترفيه والدراسات الإدارية والسلامة الغذائية وتصميم السلع والفنون الجميلة وفن الرسم والإخراج المعماري والخدمات البحرية، والاستشارات في تطوير أسلوب الحياة والدراسات التسويقية والدراسات البرلمانية والخدمات المصرفية والتسويقية في مجال الطاقة وفي مجال الفضاء والاستشارات اللوجستية واستشارات الأندية الصحية واللياقة البدنية والاعمال الفنية والمشغولات التجميلية «النحت» وأعمال المشغولات اليدوية والبيئية وخدمات الطباعة وتصوير المستندات وخدمات تجميل الحدائق والمنتزهات والطباعة على المنسوجات والملبوسات وأعمال التجصيص والنقش والزخرفة وأعمال تشكيل الصابون.