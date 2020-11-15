مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تُصدر دليلاً للمخاطر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان دليلاً للمخاطر، بهدف تمكين الإدارات والأقسام من مواجهة التحديات والمخاطر والقدرة على التغلب عليها بأسلوب منهجي، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأوضحت مريم عبدالله السويدي مديرة أول بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، أن إدارة المخاطر هي عملية نظامية شاملة تساعد متخذي القرار على تحديد وتحليل وتقييم ومعالجة كل أنواع المخاطر الداخلية والخارجية.

وعملت على إعداد وصياغة دليل المخاطر، كوادر إماراتية متدربة ومتمكنة، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية مثل مواصفة الآيزو 2018:31000، ومعايير منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي المعتمدة ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وغيرها من المصادر والمراجع الحكومية والعلمية. وقمنا بتوجيه المعنيين بتعميم الدليل على جميع الموظفين من خلال البريد الإلكتروني والموقع الداخلي للمؤسسة، وإقامة ورش توعوية للموظفين.

وأفادت بأن إدارة الاستراتيجية في المؤسسة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ يؤدي إلى التأثير في الخطة الاستراتيجية، وتأكيد ضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، لاسيما أن الإسكان من القطاعات الحيوية في إمارة دبي التي تحظى برعاية واهتمام مباشر من القيادة الرشيدة.

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