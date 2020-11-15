شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشارك قيادات الشركات العالمية في جولة بالدراجات الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مجموعة من قيادات الشركات العالمية العاملة في الإمارة، جولة بالدراجات الهوائية، ضمن تحدي دبي للياقة على مضمار ند الشباب.

وقال سموه في تغريده عبر حسابه على «تويتر»: «سعدت اليوم بمشاركة مجموعة من قيادات الشركات العالمية الكبرى العاملة في دبي بجولة بالدرجات الهوائية ضمن تحدي دبي للياقة على مضمار ند الشبا. تحدثنا حول مستقبل التنمية وسبل التغلب على التحديات الراهنة في إطار شراكة طالما جمعت دبي بالقطاع الخاص، وكانت سبباً في نجاحات أبهرت العالم».

وأضاف سموه: «الحديث عن مستقبل الاقتصاد وآفاق التطوير والفرص المنتظرة يطول، ولكننا أيضاً ناقشنا أهمية الرياضة التي جعلتها دبي جزءاً من أسلوب حياتها؛ وضرورة التشجيع على ممارستها لارتباطها المباشر بقدرة الإنسان على العمل والإنتاج والتقدم. حريصون أن يكون مجتمعنا صحياً ومنتجاً وسعيداً».