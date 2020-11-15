شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يجدد التعاون مع «جِنان» بأغنية «لبّة العيون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد النجاحات المتعددة في الأعمال السابقة، يجدد الفنان حسين الجسمي تعاونه مع أشعار «جِنان» من خلال عمل جديد يحمل عنوان «لبّة العيون» من ألحانه وغنائه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

ولحن حسين الجسمي أغنية «لبّة العيون» على مقام «الكُرد» وإيقاع الخبيتي الممزوج بالآلات الغربية والجيتارات والوتريات، وطرحها حصرياً عبر قناته في «يوتيوب» بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

ويعتبر هذا التعاون بين أشعار «جنان» والجسمي بعد أغنيتي «الليل وحشة» و«جمر الغضى» وغيرهما.

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