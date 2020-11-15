شكرا لقرائتكم خبر عن 5.8 % التضخم في السعودية خلال أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 5.8 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في زيادة طفيفة عن معدل سبتمبر/أيلول البالغ 5.7 في المئة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء: «مع الأخذ بالاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المئة إلى 15 في المئة التي تم تطبيقها منذ بداية شهر يوليو/تموز 2020، جاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات؛ حيث ارتفعت بنسبة 13 في المئة وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة سبعة في المئة».

وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات أكبر زيادة سنوية وكانت المحرك الرئيسي للتضخم في أكتوبر/تشرين الأول، حسبما ذكرته الهيئة. (رويترز)

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