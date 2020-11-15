شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفاكيا توقف سجل أسكتلندا الخالي من الهزيمة عند 9 مباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترنافا (سلوفاكيا): «رويترز»

أوقف منتخب سلوفاكيا، الأحد، سجل أسكتلندا الخالي من الهزيمة عند 9 مباريات، بعدما هز يان جرجوس الشباك في الشوط الأول ليمنح منتخب بلاده الفوز 1-0، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما حسم تأهلها إلى بطولة أوروبا الأسبوع الماضي.

ورفع جرجوس رصيده إلى أربعة أهداف مع سلوفاكيا، عبر تسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 32 ليحرم أسكتلندا من صدارة المجموعة الثانية في القسم الثاني والتأهل للقسم الأول قبل جولة واحدة من النهاية.

وكادت أسكتلندا التي تأهلت إلى بطولة أوروبا بتغلبها بركلات الترجيح على صربيا، أن تدرك التعادل من آخر لعبة في المباراة، لكن ماريك روداك حارس سلوفاكيا أنقذ محاولة لي جريفيثز.

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