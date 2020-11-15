"120 طربة حشيش".. ضبط عاطل في السويس بحيازته مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

ألقى ضباط الشرطة في السويس القبض على تاجر مخدرات قبل توزيع بضاعته على عملائه من مروجي السموم، وعثر بحيازته على مخدرات عبارة عن "120 طربة حشيش".

كانت معلومات وردت اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي تفيد اعتزام عاطل نقل كمية من مخدر الحشيش من جنوب سيناء إلى السويس لتوزيعها على عملائه.

وأعد ضباط المباحث كمين للمتهم خلال تواجده بحي فيصل قبل وصوله للعملاء، وعثر بحيازته على "120 طربة حشيش" وزنت 12 كيلو أخفاها المتهم داخل سيارة نصف نقل كان يستخدمها في التنقل بمدينة السويس.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وقرر أيمن قطب رئيس نيابة فيصل والجناين حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.