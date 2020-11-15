فوتشي يكشف موعد آخر اجتماع حضره ترامب بشأن أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، اليوم الأحد، إن آخر اجتماع حضره الرئيس دونالد ترامب مع فريق عمل فيروس كورونا كان "منذ أشهر"، حتى مع انتشار الوباء في البلاد.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أشار فوتشي إلى أن نائب الرئيس مايك بنس يدير فريق العمل و"يترجم" لترامب ما تمت مناقشته.

وقال فوتشي إن المسؤولين الاتحاديين يجب أن يكونوا قادرين على بدء التواصل مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن لضمان انتقال سلس في مكافحة تفشي الوباء.

ومنعت إدارة ترامب حتى الآن العملية الانتقالية ، حيث يواصل الرئيس رفض الاعتراف بفوز بايدن بعد انتخابات 3 نوفمبر.

وقال فوتشي: "بالطبع سيكون من الأفضل أن نبدأ العمل معهم".

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد يوم الجمعة، حيث سجلت أكثر من 177 ألفا و200 إصابة جديدة، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة 10.9 مليون إصابة مؤكدة و245600 حالة وفاة، بفارق كبير عن أي دولة أخرى.