تعرف على قصة معبر الكركارات مصدر التوتر بين المغرب والبوليساريو

في آخر نقطة تسيطر عليها المملكة المغربية، من أراضي الصحراء الغربية المتنازع بشأنها، يقع معبر الكركرات، أو ”قندهار الصحراء“ كما يحلو للساكنة المحلية تسميته، والذي يهدد النزاع حوله مجددا بتفجير صراع مسلح، قد تكون له تداعيات خطيرة على المنطقة.

والنزاع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا، حيث سيطر المغرب على المنطقة بعد انتهاء الاستعمار الإسباني عام 1975، لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويُعتقد أن به مكامن نفطية.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا للإقليم تحت سيادته، لكن جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر تصران على الانفصال التام عن المغرب، وفشلت كل جهود السلام التي قادتها الأمم المتحدة، لكنها نجحت في فرض اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1991.

منطقة مهملة

وربما لم يكن أحد يتوقع عشية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو، أن يتحول الشريط الصحراوي المحاذي للحدود الموريتانية، والخالي من التجمعات السكنية إلى نقطة توتر مزمنة، لا تهدأ.

ولم يحدد اتفاق وقف إطلاق النار بشكل صريح جهة تتولى إدارة المنطقة التي تفصل بين المغرب وموريتانيا، بعرض بضع كيلومترات، وطول يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى مناطق سيطرة الصحراويين على الحدود الجزائرية شرقا، لكنه كلف قوة مراقبة دولية بالسهر على تنفيذه.

وفي ظل غياب اتفاق واضح بشأن المنطقة ظلت موريتانيا تسيطر بحكم الأمر الواقع على أماكن محاذية لساحلها، مثل بلدة الكويرة على المحيط الأطلسي، بينما بقي الشريط الفاصل بينها والمغرب، منطقة مهملة، إلى حين.

شريان اقتصادي

وبعد دخول الصراع مرحلة من الجمود، مطلع القرن الحالي، فتحت المغرب المعبر الذي يمر سالكوه عبر الشريط الصحراوي، قبل الوصول إلى الحدود الموريتانية.

ومع مرور الوقت أصبح المعبر شريانا مهما للمغرب، ينقل منتجاتها إلى الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، من خلال الأراضي الموريتانية، واكتسب أهمية استثنائية، في ظل اهتمام المملكة بالقارة السمراء، وكونه معبرها البري الوحيد المفتوح، مع توتر العلاقات بالجارة الشرقية الجزائر.

الأهمية المتزايدة للمعبر جعلت الصحراويين يضيقون ذرعا به، لأنه يكرس في نظرهم سيطرة المغرب على المنطقة، الأمر الذي أثار التوتر في الأعوام الماضية وكاد يؤدي إلى مواجهات مسلحة عام 2016 حين نفذت الرباط عملية أمنية في الشريط الصحراوي، بدعوى محاربة التهريب، وأرسلت فرقا لتعبيد الطريق الرابط بينها وموريتانيا، فحشدت البوليساريو مقاتليها، قبل أن يتدخل المراقبون الدوليون، فيسحب كل طرف قواته أمام المناشدات الأممية.

وسيلة ضغط

ورغم أن أيا من طرفي النزاع لا يريد أن يظهر أمام المجتمع الدولي، وهو يخل باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن البوليساريو تدرك أن المعبر من وسائل الضغط القليلة المتبقية أمامها، مع مضي المغرب في توطيد حكمه بحواضر الصحراء، والذي تعزز مؤخرا بفتح عدة قنصليات أجنبية، في مدن مثل الداخلة والعيون.

وقام نشطاء صحراويون في أكتوبر الماضي بالسيطرة على الشريط الحدودي، ومنعوا العبور من المغرب إلى موريتانيا، الأمر الذي اعتبرته، الرباط اعتداء، ورأته البوليساريو تصرفا مشروعا للدفاع عن الحقوق الصحراوية.

وبعد قيام الجيش المغربي الجمعة بفتح الطريق، يتساءل الكثيرون عن مدى إمكانية أن يذهب طرفا النزاع إلى صراع مسلح مفتوح، أم أن الأمر لا يعدو مناورة لإعادة الملف إلى واجهة الأحداث، بعد أن كاد يفقد بريقه.

ويرجح متابعون للملف أن يتم احتواء الموجة الحالية من الصراع، إذ تدرك البوليساريو أن ميزان القوة ليس في صالحها، خاصة مع انشغال داعميها الجزائريين بأمورهم الداخلية بعد تغيير نظام الحكم، ويحرص المغرب أيضا على عدم دخول نزاع مسلح قد يخصم الكثير من مكتسباته التنموية التي راكمها في العقود الثلاثة الأخيرة.

(ارم نيوز)