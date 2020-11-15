السعودية.. القبض على 5 أشخاص نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال

تمكنت الشرطة السعودية من القبض على 5 أشخاص نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال تم تحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات تعود لكيانات تجارية.
وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنينومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.
وأضاف أنهم تورطوا بالادعاء بأنهم "منتسبون لمكاتب محاماة وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس)، وقيامهم بالإعلان لذلك عبر روابط لتطبيقات
وأكد أن المتهمين تحصلوا من تلك العمليات الاحتيالية على أكثر من سبعة عشر مليون ريال، قاموا بتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات تعود لكيانات تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيد من الجنسية السورية يقيم في الخارج.
وأفاد بأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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