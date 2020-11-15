مفتي السعودية يهاجم الإخوان المسلمين

شن المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، هجومًا حادًا على جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة إرهابية في المملكة.

وقال آل الشيخ، في تصريح مسجل نشرته هيئة كبار العلماء عبر "تويتر"، اليوم الأحد، إن "جماعة الإخوان المسلمين" لا تمت للإسلام "بصلة

وضالة".

واتهم آل الشيخ، الذي يتولى كذلك منصب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، "الإخوان المسلمين" بأنهم "استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض ونهبوا الأموال وأفسدوا في الأمر".

وتعتبر السعودية جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تم تأسيسها في مصر عام 1928، تنظيمًا

إرهابيًا بكل فروعها الخارجية منذ العام 2014.

وسبق أن أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية، يوم 10 نوفمبر، بيانًا قالت فيه: "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".