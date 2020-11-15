تركيا .. تسجيل 3223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في تركيا عن تسجيل 3223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، وهي حصيلة يومية لم تشهدها البلاد منذ شهر أبريل الماضي.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن العدد الإجماليللمصابين بلغ 414278، فيما ارتفعت الحصيلة العامة من الوفيات في صفوف مرضى كورونا إلى 11507، بعد تسجيل 89 وفاة جديدة منذ أمس السبت.
وتابع البيان أن 3439 مصابا في حالة
وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة التركي، فخر الجين قوجة، بلوغ جائحة كورونا المستجد في البلاد ذروتها الثانية، حيث سجلت الأجهزة الصحية التركية مرارًا خلال الأيام الماضية أكبر عدد من الإصابات بالفيروس والوفيات الناجمة عنه خلال الستة أشهر الأخيرة.
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