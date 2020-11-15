العراق و الأمم المتحدة يبحثان السبل الكفيلة بإجراء الانتخابات المبكرة في العراق

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت،السبل الكفيلة باجراء الانتخابات المبكرة في العراق فييونيو المقبل.
وناقش الجانبان خلال لقائهما اليوم الأحد حسبما أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أوردته الوكالة الوطنية العراقية، ضمان
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