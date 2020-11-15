الجزائر.. 15 وفاة و860 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية يوم الأحد، تسجيل 860 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
كما رصدت الوزارة 15 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى و2154، والإصابات إلى 67679.
وتماثل 434 للشفاء في اليوم الماضي، فيما يخضع44 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة، علمًا أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 44 ألفا و633 حالة.
يذكر أن أعلى حصيلة للإصابات في يوم واحد بالجزائر كانت 867 حالة
جدير بالذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا؛ ليصبح من 8 مساًء إلى 5 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، حتى 25 نوفمبر الجاري.
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