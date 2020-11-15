إيطاليا تسجل 33979 إصابة جديدة بـ«كورونا»



سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 33979 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضاً من 37255 حالة سجلت يوم السبت.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 546 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد - 19» مقابل 544 حالة في اليوم السابق.

وظلت منطقة لومباردي بشمال إيطاليا والتي تضم العاصمة المالية ميلانو أكثر المناطق تضرراً، اليوم الأحد، بعد أن سجلت 8060 حالة إصابة جديدة مقابل 8129 يوم السبت.

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