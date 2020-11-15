ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه أقال وزير الدفاع مارك إسبر.

وعين ترامب، كريستوفر ميلر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

وقال ترامب على تويتر «تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري».

يأتي ذلك فيما يستمر فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 3 نوفمبر الجاري، في أربع ولايات هي ألاسكا وأريزونا وجورجيا وكارولاينا الشمالية.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية كبرى فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

يحتاج بايدن ل270 صوتا على الأقل من أصوات الهيئة الناخبة، التي ستعلن في النهاية الفائز بالرئاسة. تضم الهيئة الناخبة 538 عضوا، ويحدد عدد سكان كل ولاية عدد أعضاء الهيئة الممثلين لها.

والمرشح، الذي ينال غالبية التصويت الشعبي في الولاية، يفوز بكل أصوات كبار الناخبين في الولاية.

حصل بايدن، حتى الآن على 279 من أصوات كبار الناخبين. وحصل الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب على 214 صوتاً فقط، وحتى لو فاز بجميع الولايات الأربع المتبقية فإنه لن يتمكن من بلوغ عتبة 270 صوتاً.