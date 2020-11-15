العراق يسجل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 47 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 11670 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 2237 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 519 ألفاً و152.

ولفتت إلى أن 2813 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 447 ألفاً و39.

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