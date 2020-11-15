كندا: إصابات كورونا تصل إلى 295 ألفاً و131



سيف اليزيد - بلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 295 ألفاً و131، اليوم الأحد، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في كندا 10947 حالة، بينما تعافى 236 ألفاً و870 من المصابين بالفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد- 19».

ومر حوالي 42 أسبوعاً منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا.

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