سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 4106 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 467 ألفاً و113 حالة إصابة.

وطبقاً لبيانات صادرة عن الوزارة اليوم، فقد توفي 63 شخصاً آخرين بسبب الفيروس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفاً و211، طبقاً لصحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية اليوم الأحد.

وارتفع إجمالي عدد المرضى المتعافين أيضاً إلى 391 ألفاً و991.

وذكرت الوزارة، أن 25 ألفاً و396 شخصاً خضعوا لاختبارات فيروس كورونا، اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات إلى ثلاثة ملايين و313 ألفاً و590.

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل 4106 حالات إصابة بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.