أفغانستان تسجل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الأحد 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 691 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت الوزارة 12 حالة وفاة و29 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وتشير بيانات الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بلغ الآن 43 ألفاً و240 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1617 وإجمالي حالات الشفاء 35 ألفاً و92.

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