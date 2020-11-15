البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 5.85 مليون حالة

سيف اليزيد - وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة ساو باولو إلى 85ر5 مليون حالة، وذلك استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 165 ألفا و658، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الفيروس إلى 28ر5 مليون شخص.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل حوالي 37 أسبوعاً.



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