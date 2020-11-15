حمدوك يستقبل قادة المتمردين: كنا دائما نسعى لهذا اليوم

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آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 6:53 مساءً
رئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك
استقبل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قادة الحركات المسلحة والمتمردين في الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ توقيع اتفاق سلام تاريخي بينهم وبين الحكومة في 3 تشرين الأول برعاية جنوب السودان.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حمدوك قوله أنّهم “كانوا يبحثون ويسعون لهذا اليوم والشعب السوداني يستحق كل ذلك”.
وحضر اللقاء قادة الجبهة الثورية السودانية، وهي ائتلاف يضم حركات تمرد مسلحة وسياسية وكانت أحد أطراف توقيع اتفاق السلام .
وبدوره، أعلن قائد في حركة تحرير السودان ميني ميناوي أنّهم “أتوا لتنفيذ اتفاق السلام على الأرض”، مشيرا إلى “ضرورة العمل المشترك لتحمل المسؤولية والتخلي عن الخلافات السياسية للمضي قدما نحو الديمقراطية”.
ويأمل السودانيون أن تكون هذه الزيارة وقبلها الاتفاق نهاية الحرب التي لطالما عاناها سكان البلاد.
وخلف النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة.
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