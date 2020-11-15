مساعد بايدن: على الحكومة اعتماد جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع

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رون كلاين
أشار رون كلاين، الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، الى أن على الحكومة الاتحادية اعتماد جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع حتى يتمكن فريق بايدن من تلقي إحاطات الأمن القومي والتصدي لكوفيد-19.
وأشار كلاين على شبكة (إن.بي.سي) الى أن تغريدة ترامب التي أقر فيها بفوز بايدن، قبل أن يتراجع عنها لاحقا، لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.
وقال “ما يكتبه دونالد ترامب على تويتر لا يحدد ما إذا كان جو بايدن رئيسا. الشعب الأميركي فعل ذلك”.
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