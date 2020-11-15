شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد بايدن: ننتظر التفويض وتغريدات ترامب لا قيمة لها والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف كلاين على شبكة (إن.بي.سي) أن تغريدة ترامب التي أقر فيها بفوز بايدن، قبل أن يتراجع عنها لاحقا، لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.
وقال "ما يكتبه دونالد ترامب على تويتر لا يحدد ما إذا كان جو بايدن رئيسا. الشعب الأمريكي فعل ذلك".
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