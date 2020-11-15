شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد بايدن: ننتظر التفويض وتغريدات ترامب لا قيمة لها والان نبدء بالتفاصيل

قال رون كلاين، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، اليوم الأحد إن على الحكومة الاتحادية اعتماد جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع حتى يتمكن فريق بايدن من تلقي إحاطات الأمن القومي والتصدي لكوفيد-19.

وأضاف كلاين على شبكة (إن.بي.سي) أن تغريدة ترامب التي أقر فيها بفوز بايدن، قبل أن يتراجع عنها لاحقا، لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.

وقال "ما يكتبه دونالد ترامب على تويتر لا يحدد ما إذا كان جو بايدن رئيسا. الشعب الأمريكي فعل ذلك".