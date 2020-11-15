قرابة ٢٥ الف اصابة بكورونا خلال يوم واحد في بريطانيا

وذكرت الوزارة، في إحصائية جديدة، ان " عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد ارتفع في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24962، ليصل إلى مستوى 1369318 حالة".

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 12 نوفمبر 33470 حالة، وفي 13 نوفمبر 27301، وفي 14 نوفمبر 26860.



كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 168 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 51934 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 12 نوفمبر 563 حالة، وفي 13 نوفمبر 376، وفي 14 نوفمبر 462.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر.