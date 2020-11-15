صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا



أبو غريب ----------32

الإسكان------------4

الاعلام-------------10

البياع--------------8

التاجي--------------5

التراث--------------2

الحرية--------------11

الدورة---------------32

الدولعي--------------3

السيدية --------------15

الشالجية--------------1

الشعلة ---------------14

الصالحية--------------3

الطارمية--------------30

العامرية---------------25

العطيفية----------------6

العلاوي----------------1

الغزالية----------------9

القادسية ---------------5

الكاظمية ---------------14

المحمودية-------------12

المشاهدة--------------9

المعالف ----------------1

المنصور ---------------9

اليرموك ----------------21

اليوسفية------------------4

حي الجامعة--------------3

حي الجهاد--------------5

حي الخضراء-------------4

حي العامل---------------7

حي العدل----------------5

شارع حيفا--------------- 1

كرادة مريم----------------2

شارع حيفا----------------1

مجمع فندق الرشيد-------------1

ناحية الرشيد-------------------4

سكنة جانب الرصافة ------------10

محافظة ديالى ---------------2

محافظة صلاح الدين----------1 أبو دشير-----------5أبو غريب ----------32الإسكان------------4الاعلام-------------10البياع--------------8التاجي--------------5التراث--------------2الحرية--------------11الدورة---------------32الدولعي--------------3السيدية --------------15الشالجية--------------1الشعلة ---------------14الصالحية--------------3الطارمية--------------30العامرية---------------25العطيفية----------------6العلاوي----------------1الغزالية----------------9القادسية ---------------5الكاظمية ---------------14المحمودية-------------12المشاهدة--------------9المعالف ----------------1المنصور ---------------9اليرموك ----------------21اليوسفية------------------4حي الجامعة--------------3حي الجهاد--------------5حي الخضراء-------------4حي العامل---------------7حي العدل----------------5شارع حيفا--------------- 1كرادة مريم----------------2شارع حيفا----------------1مجمع فندق الرشيد-------------1ناحية الرشيد-------------------4سكنة جانب الرصافة ------------10محافظة ديالى ---------------2محافظة صلاح الدين----------1 الشفاء: 630.. الوفيات: 2

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