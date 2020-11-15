ايضاح من رئيس مجلس امناء الاعلام والاتصالات بشأن قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال

اصدر رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي بسام سالم حسين، الاحد، ايضاحاً بشأن قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال. وقال حسين في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً تصريحاً منسوباً لي يتعلق بقرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال وقرار محكمة استئناف الكرخ، اسجل استغرابي من هذا التصريح وانفي ما ورد فيه نفياً قاطعاً".



واضاف ان " هيئة الإعلام والاتصالات تحترم وتنفذ قرارات القضاء العراقي، واننا في مجلس الامناء سبق أن التزمنا بالامر الولائي، وكذلك اليوم، ملتزمون بقرار القضاء العراقي".

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