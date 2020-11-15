إصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بإصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة ورجلين اصيبوا وتضرر دورية نجدة نتيجة حادث اصطدام ثلاث مركبات ضمن تقاطع الدورة قرب جسر الطابقين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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