شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تسجل 33979 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم "الأحد" تسجيل 33979 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضا من 37255 حالة سجلت "السبت".

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 546 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 مقابل 544 حالة في اليوم السابق. وظلت منطقة لومباردي بشمال إيطاليا والتي تضم العاصمة المالية ميلانو أكثر المناطق تضررا اليوم الأحد بعد أن سجلت 8060 حالة إصابة جديدة مقابل 8129 "السبت".

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