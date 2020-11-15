معادون للوحدة الترابية يهاجمون قنصلية المغرب في إسبانيا والقنصل يعيد العلم الوطني لمكانه

تعرضت القنصلية العامة للمغرب بمدينة فالنسيا الإسبانية، اليوم الأحد، لاعتداء من طرف موالين لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وحاول المحسوبون على الجبهة الانفصالية، اعتلاء سطح مبنى القنصلية، مقدمين على إزاحة العلم المغربي، لاستبداله بشعار الجبهة الانفصالية، رافعين شعارات عداء للمملكة.

وبحضور الأمن الإسباني، تدخل عبدالاله الادريسي، القنصل العام للمملكة المغربية بمدينة فالينسيا، وأعاد العلم الوطني للبلاد.

يشار إلى أن القوات المسلحة الملكية، كانت قد تدخلت ليلة الجمعة، لتحرير معبر الكركرات من محسوبين عن الجبهة الانفصالية عرقلوا حركته منذ ثلاثة أسابيع.

وحظي التدخل المغربي في الكركرات، بدعم عربي ودولي واسع، كما مكنت العملية من استعادة الحركة الطبيعية للمعبر.