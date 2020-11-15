الجزائر تعلن إنهاء رئيسها لبروتوكول العلاج من كورونا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون، قد أنهى بروتوكول علاجه من كورونا.

وقالت الرئاسة، في بيان لها أصدرته اليوم الأحد، إن الفريق الطبي يؤكد أن الرئيس تبون أنهى بروتوكول العلاج من إصابته بفيروس كورونا.

وكان الرئيس تبون قد نقل إلى ألمانيا، لتلقي العلاج اللازم، بعد إصابته بفيروس كورونا، بعدما كان قد قضى أياما في أحد مستشفيات الجزائر، عقب مخالطته لمصابين في محيطه بكورونا.

الجارة الشرقية كانت قد تسترت عن إصابة الرئيس بكورونا، قبل أن تكشف إصابته من خلال بلاغات حكام عرب، تمنت له الشفاء.