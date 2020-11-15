خلاف بين نانسي عجرم وإليسا حول صاحبة المركز الأول في الوطن العربي

طفا، أمس السبت، خلاف بين الفنانة اللبنانية إليسا، ومواطنتها، نانسي عجرم، حول الأنجح جماهريا في الوطن العربي.

واندلع الخلاف، الذي تصدر ترند تويتر في الوطن العربي، بتصريح إليسا، خلال الاحتفالية التكريمية، التي أذيعت على قناة الـMTV اللبنانية بمناسبة مرور 20 سنة على دخولها إلى عالم الفن، وصنفت خلالها نفسها الأولى في الوطن العربي.

وردت نانسي عبر حسابها الشخصي على تويتر: “يظنون أن المهذب لا يعرف كيف يرد، في حين أن المهذب لا يرد لأنه لا ينزل لمستوى السخافات”.

وأضافت نانسي أن عملية حسابية سهلة، ستظهر من الأول بخصوص جميع المستويات.

إليسا، علقت بعدما انتشر الموضوع بكثرة، وقالت عبر حسابها على تويتر: “لأحسم الجدل من الآخر.. نانسي، وهيفاء، ونجوى، ونوال، جميعنا نجمات، ونتسابق بالأرقام، والأعمال، وهذه منافسة شريفة”.