ردا على الاستفزازات.. الجيش المغربي يدمر آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس

أعلنت مصادر عسكرية، أنه تم اليوم الأحد، تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس، ردا على استفزازات ميليشيا “البوليساريو”.

وأوضحت ذات المصادر، أنه من خلال متابعة الجيش المغربي لتطورات الوضع بالصحراء المغربية، فقد تم رصد عدة استفزازت للجبهة الانفصالية، عبر إطلاق النيران دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية.

وتنفيذا لتعليمات عدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت عناصر القوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير ألية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس.

يشار إلى أن المغرب أطلق ليلة الأربعاء، عملية عسكرية لتحرير معبر الكركرات وإعادة حركة النقل بين المغرب وموريتانيا.

وتبعا للتدخل المغربي، فقد عادت جركة النقل بين المغرب وموريتانيا منذ مساء أمس السبت لطبيعتها، حيث بدأت الشاحنات تمر في الاتجاهين بانسيابية