ابن كيران ينعي أحرضان: كان زعيما حقيقيا وليس زعيمًا مصنوعًا..دافع عن قناعاته و”ما كيخلطش الراس مع الرجلين”

نعى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، اليوم الأحد، المحجوبي أحرضان، القيادي في الحركة الشعبية، بعد الإعلان عن وفاه اليوم.

وقال ابن كيران اليوم، إن أحرضان “رجل مغربي أصيل، دافع عن قناعات ساهمت ليبقى المغرب هو المغرب، وماتيخلطش الراس مع الرجلين”.

وأكد ابن كيران، أن أحرضان كان زعيما سياسيا حقيقيا، وقال “كان زعيم حقيقي وليس زعيم مصنوع، أتى من رحم الشعب وناضل وبقي وفيا للمقدسات”.

وتحدث ابن كيران عن علاقته الشخصية بأحرضان، وقال إنه بعد تعيينه رئيسا للحكومة، زاره في بيته ليشكره على الدور الذي قام به، كما تلقى لوحتين فنيتين من لوحات أحرضان، هدية شخصية منه.

واختتم ابن كيران نعيه لأحرضان بالقول “نطلب الله أن يرحمه ويكون مع أسرته والحركة الشعبية التي كلها اليوم بلا شك مكلومة ومحبي أحرضان وهم كثيرون”.

وأعلن، اليوم الأحد، عن وفاة أحرضان في إحدى مصحات الرباط، وينتظر أن يتم تشييعه غدا الإثنين، في مسقط رأسه بولماس.