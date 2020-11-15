- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمنح 6 فئات الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات والان مع التفاصيل
الأحد 15 نوفمبر 2020
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية لفئات من المجتمع لمدة 10 سنوات.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه في "تويتر": "الإخوة والأخوات.. اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين.. لمدة 10 سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر".
وأضاف "كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم".
وأكد الشيخ محمد بن راشد "أن هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات"، "والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تمنح 6 فئات الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.