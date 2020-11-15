الجزائر تعلن انتهاء الرئيس عبد المجيد تبون من بوروتوكل علاج فيروس كورونا

الأحد 15 نوفمبر 2020

أعلنت الجزائر، الأحد، انتهاء الرئيس عبد المجيد تبون من بوروتوكل علاج فيروس كورونا الذي أصابه نهاية الشهر الماضي.



وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب، وفقا لـ "العين الإخبارية"، "يؤكد الفريق الطبي أن الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حالياً الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول".

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت الجزائر للمرة الأولى إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بعد نقله إلى أحد المستشفيات الألمانية.

والإثنين الماضي، أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانين حول الوضع الصحي لرئيس البلاد، وصفت في الأول حالته بـ"التحسن الإيجابي".