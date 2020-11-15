شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري ينهي بروتوكول علاجه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الرئاسة الجزائرية اليوم في بيان لها أن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى العلاج بالبروتوكول الخاص بفيروس كورونا المستجد وأنه يتلقى فحوصات ما بعد البروتوكول. وكانت الرئاسة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري أن الرئيس تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجد، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن. يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحة من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري ينهي بروتوكول علاجه من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.