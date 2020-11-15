وزير الداخلية يصل ديالى للاشراف على انتشار القطعات العسكرية في ابو صيدا

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاحد، الى محافظة ديالى للاشراف على انتشار القطعات العسكرية في ابو صيدا.
واضاف انه "فور وصوله والوفد المرافق له، زار مديرية شرطة محافظة ديالى وتوجه بعدها الى ناحية أبي صيدا للوقوف عن كثب على الأوضاع هناك وانتشار القطعات الأمنية والاشراف عليها بشكل ميداني وإعطاء التوجيهات لتعزيز الأمن والاستقرار في الناحية".
واكد الغانمي بحسب البيان، "تعزيز القوات الأمنية في هذه الناحية لتنفيذ أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة والسيطرة على مداخلها ومخارجها"، مشيرا الى ان "ابي صيدا ستشهد خلال الأيام القريبة استقراراً أمنياً ملحوظاً وان وزارة الداخلية ستوفر الدعم اللازم لذلك".
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