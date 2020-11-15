عبطان يؤكد لعبد الاله اهمية انتهاج التخطيط الاستراتيجي للنهوض برياضة الوطن

رياضة 2020-11-15 | 15:33 408 مشاهدة بارك وزير الشباب والرياضة الاسبق عبد الحسين عبطان، لسرمد عبد الاله، بعد فوزه برئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .



واكد الوزير الاسبق للرياضة والشباب اهمية ان "يكون التخطيط الاستراتيجي الصحيح الممنهج طريقا وطريقة للعمل والنهوض بالرياضة العراقية وانقاذها من الوقوع في الفوضى والتخبط وللوصول للاهداف التي نتطلع لها جميعا بالارتقاء برياضة الوطن لاعلى المراتب وارقاها". وقال عبطان في بيان تهنئه له بمناسبة انتهاء الانتخابات الاولمبية "يطيب لنا ان نبارك لسرمد عبد الاله فوزه باصوات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ونسال الله ان يوفقه لخدمة الرياضة العراقية متمنيا له ولاخوته المنتخبين بالمناصب التنفيذية النجاح والارتقاء بالحركة الرياضية في البلد".واكد الوزير الاسبق للرياضة والشباب اهمية ان "يكون التخطيط الاستراتيجي الصحيح الممنهج طريقا وطريقة للعمل والنهوض بالرياضة العراقية وانقاذها من الوقوع في الفوضى والتخبط وللوصول للاهداف التي نتطلع لها جميعا بالارتقاء برياضة الوطن لاعلى المراتب وارقاها". وقدم عبطان شكره للكابتن رعد حمودي على تحمله المسؤولية طيلة السنوات السابقة وبذله الجهود من اجل النهوض بالحركة الاولمبية في العراق واليوم جاء دور اخوة اخرين وبممارسة ديمقراطية لكي يتحملو هذه المسؤولية العظيمة والمهمة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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