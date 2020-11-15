لبنان تضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة إلى العراق في مطار بيروت

ضبطت قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي، اليوم الأحد، كمية كبيرة من الأدوية المهربة إلى العراق.
وقالت قوى الأمن أنها "ضبطت ليل أمس في مطار بيروت كمية كبيرة من الأدوية كانت في حوزة أحد المسافرين من التابعية العراقية، حيث تبين من خلال التحقيقات، التي أجرتها الضابطة الإدارية والعدلية بإشراف القضاء المختص، أنه اشترى كمية الدواء المهربة من عدة صيدليات لقاء مبالغ مالية طائلة".
وأكدت أنه "تم توقيف المسافر ومصادرة الدواء، فيما فتحت تحقيقا بالموضوع".
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