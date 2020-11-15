عبد الرزاق مقري.. "خنجر" قطر وتركيا في خاصرة الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معلومات وحقائق كثيرة تفضح حقيقة الإخواني الجزائري عبد الرزاق مقري وارتباطه بالأجندات الإرهابية لنظامي تركيا وقطر.

لا يتوانى في خطبه الشعبوية عن تقديم "المواعظ الوطنية" وهو أبعد عنها "بعد السماء عن الأرض".

هكذا تقول وتفضح جملة من الحقائق مقري وتياره المسمى "حركة مجتمع السلم"، الذي تحول إلى "خنجر" قطر وتركيا في خاصرة البلاد.



وتتقاطع الكثير من المعلومات المؤكدة والمسربة، عن العلاقة الخفية والعلنية لرأس تنظيم الإخوان العالمي بالجزائر مع قطر وتركيا، منذ أن تولى قيادة هذه الحركة الإخوانية قبل 8 سنوات.

علاقة تلخصت في الدور المشبوه الذي يقوده الإخواني مقري، فضحته في ذلك أحياناً تصريحاته الداعمة بشكل مطلق لإرهاب "الحمدين" ورجب أردوغان بشكل مغاير لسياسة الجزائر الخارجية.

وتارة تفضحه المعلومات والأدلة عن حقيقة ولائه المطلق لأجندات النظامين التركي والقطري، ليلخص ذلك الدور المشبوه حقيقة واحدة وهي أن مقري وتياره المنهار مؤخراً كان ولايزال "خنجر الدوحة وأنقرة للتحكم في الجزائر".

”الخليج 365” تستعرض حقائق مثيرة عن الإخواني مقري رئيس ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" الإخوانية المعروفة اختصاراً بـ"حمس"، أو يصفها كثير من الجزائريين بـ"حركة الحمص".







من هو الإخواني مقري؟

يبدأ تزييف وكذب إخوان الجزائر من السير الذاتية التي ينشرونها عبر الإنترنت، يزعمون فيها العلم والفكر والمعارضة الشرسة، ويخفون في الوقت ذاته حقيقتهم التي لم تطل لتظهر وتتكشف أمام الجزائريين.

الإخواني الجزائري عبد الرزاق مقري، والمولود في 23 أكتوبر/تشرين الثاني 1960 بمحافظة المسيلة الواقعة جنوبي العاصمة، يعرف نفسه بأنه "مفكر".

ما لم يجرؤ مقري على ذكره، هو أن ذلك الفكر الذي يزعم امتلاكه، لم يكن إلا استنساخاً حرفياً لفكر تنظيم الإخوان العالمي، وبعض قيادييه على رأسهم مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، ورئيس النهضة التونسية راشد الغنوشي.

وما لا تذكره سيرته الذاتية أنه "طالب فاشل في الطب"، بعد أن درس 7 سنوات (طبيب عام)، لم يتمكن بعدها من إكمال مرحلة التخصص، فاختار طريق السياسة لعله يخفي بها عقدة شفاء المرضى.

مقري والمعارضة.. ورقة قمار



يسرد الإخواني مقري في سيرته الذاتية أيضا، أنه "كان معارضاً شرساً للنظام الجزائري، وساهم في سحب الدعم لنظام بوتفليقة" حين تولى قيادة الحركة الإخوانية سنة 2012، بعدما قرر الخروج من التحالف الرئاسي الداعم له.

لكن ما قدمه مقري لنظام بوتفليقة "سرا" كان أكبر مما قدمه سلفه الإخواني أبو جرة سلطاني وهو شريك في ذلك النظام، حيث كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"الخليج 365" عن طبيعة العلاقة الخفية بين الإخواني عبد الرزاق مقري والنظام السابق.

وكشفت المصادر أن "مقري كُلف بمهمة تحسين صورة نظام بوتفليقة لدى التنظيم العالمي للإخوان وقطر وتركيا"، تؤكده في ذلك الزيارات المتكررة التي قام بها أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"ضوء أخضر من مقري".

كما أكدت المصادر الدور الكبير الذي لعبه مقري في حصول نظام بوتفليقة على دعم القيادات الإخوانية التي سارعت لزيارة الجزائر، بينها يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي، وتهاطلت معها الاستثمارات الإخوانية في الجزائر، لا سيما في مجال البناء والبنوك.

حصول الإخواني الجزائري عبد الرزاق مقري على ثقة الجميع، نظاماً جزائرياً وأنظمة إخوانية، جعل منه ممثلاً لها في الجزائر، خصوصاً بعد السقوط الحر لتنظيم الإخوان في مصر عام 2012.





قطر ومقري

عام 2012، خرجت إلى الواجهة قضية التمويل القطري لإخوان الجزائر على رأسهم ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم".

وفضح نائب برلماني عن حزب "جبهة التحرير الوطني" الإخواني عبد الرزاق مقري في برنامج حواري مباشر على التلفزيون الجزائري.

واتهم النائب البرلماني الإخواني مقري بتلقي تمويل مالي كبير من النظام القطري، وهو ما أربك مقري، ولم يتمكن خلالها حتى من نفي كلام القيادي بالحزب الحاكم، خصوصاً عندما تحدث عن رصد وعلم الأجهزة الأمنية بكل تفاصيل التمويل القطري لـ"حمس".

تمويل قطر لإخوان الجزائر تزامن مع ما عرف بـ"ثورات الربيع العربي" ونهاية المشروع الإخواني في مصر، إذ سعت الدوحة ومعها أنقرة لاستدراك الضربة الموجعة في مصر، بتكرار سيناريو آخر في الجزائر.

انتقل التمويل القطري لجماعات الإخوان إلى الجزائر، حيث كشفت مصادر أمنية جزائرية لـ"الخليج 365" عن طريقة التمويل والمسارات التي كانت تتبعها لـ"تمويه" الأجهزة الأمنية.





وذكرت المصادر أن بداية "التمويل كانت عبر حركة النهضة التونسية الإخوانية" من بنوك تابعة لها في تونس العاصمة، بعد أن رصدت الدوحة أكثر من 2 مليار دولار لإخوان الجزائر وتونس لقلب أنظمة الحكم بها، وفق ما أكدته عدة مصادر إعلامية محلية في الجزائر.

ورصدت الأجهزة الأمنية الجزائرية التمويل القطري لـ"حمس" – تضيف المصادر – "واحتجت الجزائر لدى تونس وطالبت بوقف فوري لذلك الدعم"، لكن السلطات الجزائرية لم تتخذ حينها أي إجراءات ضد التنظيم الإخواني.

تساهل نظام بوتفليقة مع قضية التمويل القطري للحركة الإخوانية، دفعها لتغيير مسارات التمويل القادم من الدوحة بأمر وتخطيط من مقري وبعض رجال الأعمال الإخوان المقربين منه، والقياديين في "حمس".





باتت أموال الدوحة تنقل إلى إسطنبول، حيث كشفت المصادر الأمنية ذاتها عن "الطريقة الخبيثة التي لجأ إليها التنظيم الإخواني الجزائري" لإدخال المال القطري دون علم السلطات ودون أي "خرق قانوني".

وكشفت عن "قيام الحركة الإخوانية بإرسال العشرات من قيادييها ومناضليها على دفعات إلى إسطنبول وعلى مراحل متفرقة متقاربة، بحجج كثيرة، أبرزها العلاج وحضور ملتقيات ومؤتمرات علمية وسياسية، والسياحة".

"عمد خلالها هؤلاء العناصر الإخوانجية على إدخال كميات محددة من الأموال عبر مطارات الجزائر بشكل لا يلفت انتباه حرس الحدود بالمطارات، ولا يتعارض مع القانون الجزائري، ليتم تحويلها فيما بعد إلى أنشطة الحركة الإخوانية، غالبيتها وجهت في عمليات تبييض أموال لإخفاء ثروتها الكبيرة القادمة من الدوحة".

مقري ونظام بوتفليقة

زعم معارضة نظامه، لكن الأيام الأخيرة من حكم بوتفليقة فضحت حقيقة "مقري"، ولقاءاته السرية مع شقيقه ومستشاره المثير للجدل السعيد بوتفليقة.

في مايو/أيار 2019، كشف صلاح الدين دواجي، الأمين العام للاتحاد الجزائري الطلابي الحر، في تصريح خص به ”الخليج 365”، "للمرة الأولى، "عن تفاصيل ومعلومات "خطرة وبالأدلة" عن أجندة خفية لحركة مجتمع السلم الإخوانية، كان "التنظيم الطلابي واحداً من أدواتها".

وتحدث دواجي عن سعي الحركة الإخوانية الجزائرية "بشتى الطرق لإخفائها وطمس حيثياتها"، وبأنه "واجه ضغوطات من قياديين في الحركة الإخوانية لمنعه من اللجوء إلى العدالة"، خاصة ما تعلق منها بـ"الرسالة السرية" التي بعث بها الإخواني عبد الرزاق مقري إلى "مجلس شورى" الحركة الإخوانية، كشف فيها عن مخطط حركة "حمس" الإخوانية للاستيلاء على المنظمة بعد لقائه السري مع شقيق بوتفليقة يناير/كانون الثاني الماضي، وأن تتحول إلى "شريك في حكم الجزائر".

ومما جاء في الرسالة، كما كشف الأمين العام للمنظمة الطلابية الجزائرية لـ"الخليج 365"، وجود "ملفات سرية تم التفاوض بشأنها تحت الطاولة بينهما".

وقال دواجي: "بعد لقاء مقري بالسعيد بوتفليقة بـ 15 يوماً، سُمح لممثل الحركة الإخوانية بالنشاط باسم الحركة الطلابية برئاستها، وكان ذلك من بين النقاط التي تم التفاوض بشأنها مع شقيق بوتفليقة، وحتى يُبرر الإخواني مقري للحركة الإخوانية لقائه مع السعيد بوتفليقة، كشف في رسالته أنه حصل على امتيازات وإنجازات منه بينها الاستيلاء على المنظمة بشكلها القانوني".

وأكد دواجي "أن مقري كشف في رسالته أنه تفاوض مع من وصفهم بـ (هؤلاء) وذكر أنهم السعيد بوتفليقة ومن معه حول إرجاع المنظمة لحضن الحركة الإخوانية وإعطاء رئاسة الاتحاد الطلابي لممثل عنهم من المجلس الشوري، حتى يتكلم باسم الاتحاد ويدافع عن العهدة الخامسة لبوتفليقة".

كما أوضح بأن الإخواني مقري شدد في رسالته على "عدم إخراج تفاصيل الرسالة والاجتماع السري مع شقيق بوتفليقة حتى لا ينقلب الرأي العام علينا (على الحركة الإخوانية) ولكي لا يطعن فينا رئيس الاتحاد الطلابي الحر صلاح الدين دواجي، واتركوا كل الأمور حالياً بشكل سري إلى أن تتوضح الأمور أكثر".



وعن الهدف من محاولة وإصرار حركة مجتمع السلم الإخوانية الاستيلاء على الاتحاد الطلابي الجزائري الحر، أكد دواجي في تصريحه لـ"الخليج 365"، "أنه فرض منطقهم في الجامعة، وبكل بساطة يراد للمنظمة أن تكون ذراعاً لهم داخل الجامعة للعمل من خلالها على تدريب وإثارة الطلبة، كما أن محاولاتهم تصب أيضا في إطار أجندتهم الحزبية".





التخابر مع جهات أجنبية

كما كشف صلاح الدين دواجي، في تصريحه لـ"الخليج 365" وللمرة الأولى أيضا، أن الاتحاد الطلابي الجزائري الحر "أخطر الجهات الأمنية - استناداً إلى أدلة دامغة - بتخابر حركة مجتمع السلم الإخوانية مع دول أجنبية، وشبهة تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى خارج الجزائر، وتلقي الحركة الإخوانية تمويلاً خارجياً".

وأكد أن "الاتحاد يملك أدلة دامغة على الجهات التي تمولها حركة مجتمع السلم الإخوانية خارج الجزائر، والدول التي تمول الحركة الإخوانية".

وتابع قائلاً: "ما قمنا به حاليا هو الإعلان عن شبهة، والجهات التي تملك الأدوات لفتح تحقيق معمق هي الجهات الأمنية والقضائية، كما طالبنا من الجهات القضائية فتح تحقيق معمق في القضية بشكل أكبر، وتبقى العدالة هي المسؤولة عن كل المعطيات والأدلة التي تقدمنا بها".

كما أكد دواجي "أن القضية رُفعت لدى القضاء المدني، لكن إذا نظرت بأن القضية تتعلق بالخيانة العظمى للوطن، فهنا يتحرك القضاء العسكري أيضا".

وأشار الأمين العام للاتحاد الطلابي الجزائري إلى "ارتباك رئيس الحركة الإخوانية عبد الرزاق مقري بعد محاكمة واعتقال رئيسة حزب العمال لويزة حنون".

وقال إن "البيان المقتضب الذي نشره الإخواني عبد الرزاق مقري والذي طلب فيه من المؤسسة العسكرية إعطاء توضيحات عن سبب اعتقال حنون، لم يكن سببه طلب التوضيح، بل يريد كخطوة استباقية تهديد القضاء ضمنياً بعدم فتح تحقيق معه، خاصة عندما زعم مقري بأن اعتقال حنون على خلفية تواصلها مع جهات معينة يدخل في إطار العمل الحزبي".

كما كشف دواجي عن تعرضه لضغوط "رهيبة من جهة رئيس الحركة الإخوانية عبد الرزاق مقري، حتى أن ضغوطهم وصلت إلى عائلتي، واستعملوا طرقاً قذرة وعن طريق حتى مليشياتهم الفيسبوكية، لكن ستظهر الحقائق".

وتضمنت "وثيقة سرية أخرى" وجهها مقري لأعضاء ما يسمى "مجلس شورى الحركة" يناير/كانون الثاني الماضي، عقب لقائه شقيق ومستشار بوتفليقة في الشهر ذاته بمقر إقامة الرئيس الجزائري السابق في منطقة زرالدة بالعاصمة.

وفي الوثيقة السرية، كشف الإخواني مقري عن "الغنائم" التي جناها من لقائه السري مع شقيق ومستشار بوتفليقة بأن "يكون شريكاً في الحكم على الطريقة التونسية".





وكشفت الوثيقة عن تفاصيل اللقاءات، التي جمعته بالسعيد بوتفليقة والتي أكد فيها على "حميمية تلك اللقاءات وترحيب شقيق بوتفليقة بمبادرة التوافق الوطني" التي طرحتها الحركة الإخوانية للتمديد لبوتفليقة سنة أو سنتين، زاعماً في السياق أنها تهدف إلى "لم شمل الجزائريين، وقوبلت بتفاعل إيجابي من قبل الرئاسة وبعض قيادات المؤسسة العسكرية" دون أن يكشف عن أسمائهم.

غير أن النصف الثاني من البرقية السرية كشف عن أجندة ومخطط الحركة الإخوانية واتفاقها السري مع شقيق بوتفليقة، وذكر بأنه "بعد الاستماع إلى تصورات مخبر الرئاسة للخروج من المأزق عبر تعديل دستوري يمدد ولاية الرئيس إلى 7 سنوات عوض الذهاب إلى انتخابات رئاسية، أو تنظيم انتخابات بدون بوتفليقة وبمرشح عن الرئاسة، خرجنا بصورة مقربة عن مخطط السلطة والبدائل المطروحة".

وأضاف في رسالته "على أساس هذه السيناريوهات، تم تكييف خطة التوافق الوطني، مع الأخذ في الحسبان مجموعة عوامل، في مقدمتها البحث عن مصلحة حمس (حركة مجتمع السلم الإخوانية)".

وتضمنت "مصلحة" الحركة الإخوانية كما ورد في الرسالة السرية "الهيمنة على البرلمان وتقاسم السلطة وفق نموذجي النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب"، فيما شرع المكتب الوطني للحركة الإخوانية حينها في وضع "استراتيجية لإفشال العهدة الخامسة" استنادا إلى ما ذكره الإخواني مقري في رسالته بأن "عائلة بوتفليقة متحرجة منها (الولاية الخامسة) كثيراً بسبب التدهور الكبير لصحة الرئيس".

مقري.. حاكم أردوغان في الجزائر



الإخواني عبد الرزاق مقري كشف في الأعوام الأخيرة عن دوره ودور حركته الإخوانية المشبوه في الجزائر، وحقيقة علاقته بنظامي الدوحة وأنقرة، ولم يجد حرجاً في الدفاع عن سياساتهما المشبوهة والأقرب إلى الفعل الإرهابي بشكل تعارض مع سياسات الجزائر الخارجية.

حتى أنه طالب العام الماضي من السلطات الجزائرية "التحالف مع إيران وتركيا إن أرادت أن تصبح قوة إقليمية، ليؤكد بذلك العلاقة المشبوهة بمحور الشر، وتأكدت أيضا ما كانت شكوكاً في الماضي عن طبيعة علاقة "حركة مجتمع السلم الإخوانية" بالنظام الإيراني، خصوصاً بعد أن كانت "الضيف المفضل للسفارة الإيرانية بالجزائر عندما كان ضابط المخابرات أمير الموسوي ملحقاً ثقافياً بها".

رسائل الإخواني مقري المكتوبة أو المنطوقة، فضح بها أيضا طبيعة الدور الموكل له من الأنظمة الإخوانية، كان أبرزها "تهنئة مقري لأردوغان" عقب انتخابات الرئاسة التي جرت في تركيا يوليو/حزيران 2018.

وصف الإخواني مقري فوز أردوغان بالانتخابات بـ"النجاح المميز والمستحق"، وذهب أبعد من ذلك، عندما زعم في برقيته المشبوهة بأن فوز أردوغان "فوز للأمة الإسلامية ولكل عشاق الحرية والعدالة في العالم ولكل المكافحين ضد الظلم والعدوان في هذه الأرض، كما أنه انتصار لقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".





كما لم يجد مقري حرجا في دعم الغزو العسكري التركي لليبيا، ورحب بدخول قوات ومرتزقة أردوغان لدعم مليشيات فايز السراج، رغم الرفض والتخوف الجزائري من خطورة ذلك على أمنها القومي وأمن المنطقة.

وكشفت تصريحاته عن سعي إخواني للضغط على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدعم التدخل التركي في ليبيا، قبل أن يعود لارتداء قناع المعارضة بعد تأكيد الجزائر رفضها التواجد التركي في جارتها الشرقية.

تلك المواقف أكدت، بحسب تصريحات خبراء أمنيين جزائريين، الدور المشبوه الذي يلعبه الإخواني مقري لصالح الأجندات التركية الإرهابية في المنطقة، وما تخندقه في المعارضة بعد مغازلة نظام تبون سوى تأكيد على تنفيذه أجندات خارجية خطرة.





القضية الفلسطينية.. تجارة مقري الرخيصة

وفق المعلومات المؤكدة، التي حصلت عليها ”الخليج 365”، فإن الإخواني عبد الرزاق مقري كان منذ توليه قيادة الحركة الإخوانية "معول الخراب الذي عول عليه النظام التركي لأخونة الجزائر ومنطقة المغرب العربي".

وكشف الخبير الأمني علي الزاوي، لـ"الخليج 365"، عن مشاركة حركة مجتمع السلم الإخوانية في مؤتمر لاهور 2012 برئاسة وتخطيط تركي، وهو الاجتماع الذي حدد الدول المستهدفة من "الضم لخريطة الإمبراطورية التركية" المزعومة.

وأوفد الإخواني عبد الرزاق مقري القيادي أحمد الدان ممثلا عن الحركة الإخوانية، ليضع بذلك الجزائر ضمن خارطة الاحتلال التركي لدول المنطقة.

كانت القضية الفلسطينية واحدة من أوراق الاستعطاف التي ركزت عليها مخرجات الاجتماع المشبوه، بعد أن تم الاتفاق على "فكرة فك الحصار عن قطاع غزة، والتي كانت محاولة لاستعطاف الشعوب لهذه التيارات الإخوانية لأن أردوغان يعلم بأن دول وشعوب المنطقة متمسكة بالقضية الفلسطينية ومن أكثر القضايا التي تجمعهم"، كما قال الخبير الأمني.

حاول مقري استعطاف الجزائريين، لأنه يعرف جيدا قدسية القضية الفلسطينية عندهم، وشارك برفقة قياديين إخوان عام 2015 في مسرحية "فك الحصار عن قطاع غزة"، لكنها لم تكن إلا مرحلة جديدة من مخطط تركي بيد "مقرية" و"تنفيذ حمسي" لأخونة الجزائر.

الحلم التركي في الجزائر

من إسطنبول التركية، اختار مقري طرح مبادرة "التوافق الوطني" أغسطس/آب 2018، وهي المبادرة التي اقترح من خلالها "تأجيل الانتخابات" لعام أو عامين، واقترح أيضا إجراء إصلاحات سياسية خلالها.

هذه المبادرة أكدت وسائل إعلام محلية أن أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق هو الذي أجهضها، وكانت واحدة من المواقف التي ناقضت الحركة الإخوانية نفسها، إذ طرح الكثير من المتابعين تساؤلات عن حديث "حمس" الدائم عن "عدم شرعية السلطة" في وقت تطرح مبادرة تدفع البلاد إلى حالة التناقض مع مبادئ الدستور الجزائري، من خلال تأجيل غير دستوري لأهم انتخابات والدعوة لفترة انتقالية.

واستمر تخبط حركة مجتمع السلم الإخوانية في مواقفها، إذ كانت أول الأحزاب الجزائرية التي أعلنت دخولها المعترك الرئاسي القادم مباشرة بعد إعلان بوتفليقة تاريخ إجرائها.

ولم يكتفِ رئيسها بذلك فقط، بل أعلن أن حركته ستنسحب في حال ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات بعد بضعة أيام، ويعلن مشاركته في الرئاسيات حتى لو ترشح بوتفليقة.

في فبراير/شباط 2019، كشف الإخواني عن برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية التي ألغيت فيما بعد والتي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان 2019.

شعار برنامجه المزعوم كان "الحلم الجزائري" لكنه في الحقيقة لم إلا "حلما تركياً أردوغانياً لأخونة الجزائر"، وكابوساً سرعان ما اصطدم بحراك شعبي أسقط نظام بوتفليقة وأجندات الإخوان المسمومة التي اقتاتت من فساد النظام السابق.

زعم مقري بأن برنامجه سيحول الجزائر إلى "الوجهة الأولى عربياً في قطاع الخدمات، ويضمن لها أمنها الغذائي واستقرارها الاقتصادي، ويضع أسس تجعلها ضمن أكبر 20 دولة صناعية".

حينها، أكد خبراء اقتصاديون أن كل ما تضمنه برنامج مقري لا يتوافق مع الطبيعة الاقتصادية للجزائر ومؤهلاتها وإمكانياتها، وسرعان ما بانت حقيقة البرنامج الانتخابي.

اتضح فيما بعد أن ذلك البرنامج لم يكن إلا نسخة من برنامج حزب "العدالة والتنمية" الإخواني الحاكم في تركيا الذي يقوده رجب أردوغان، وتم إعداده ونسجه وتحضيره خلال زيارة مقري لإسطنبول في أغسطس/آب 2018، ليفضح مجددا ويؤكد أمرين اثنين.

أولهما أن الإخواني عبد الرزاق مقري وتياره المسمى "لم يكن إلا أداة تركية ضد الجزائر، وبأن ولائه المطلق والوحيد لزعيم الإخوان رجب أروغان"، والثاني رغبة النظام التركي في فرض نظام إخواني بالجزائر رأسه مقري.







